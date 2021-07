Os roubos e furtos de veículos apresentaram uma redução de 17% na incidência desse tipo de crime em Sergipe. Apenas na capital, a retração dessas investidas criminosas foi de 32%. Na capital e nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, a Polícia Civil atua com uma unidade especializada com equipes de plantão para o atendimento dessas ocorrências, a Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV). A ações em conjunto com as polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF) também foram essenciais para o marco positivo na incidência desse tipo de crime no estado.

De acordo com o delegado Kassio Viana, há o levantamento das ocorrências tanto na capital, quanto nos demais municípios de Sergipe. “Temos feito um levantamento criterioso sobre a redução de roubos e furtos de veículos em Sergipe, englobando o estado todo e também dividido em interior e capital. A DRFV trabalha na Região Metropolitana de Aracaju. De 2020 para 2021, percebemos que o primeiro semestre teve uma redução de 4% nos roubos e furtos de veículos em Sergipe. Na capital, a redução é de 32%, Quando somamos o interior e a capital, a redução é de 17%”, assinalou.

Kassio Viana destacou que a redução é maior do que a meta de redução proposta a nível nacional. “É um valor importante a ser comemorado. Geralmente, as metas de redução são entre 5% e 10%, e estamos com um número acima disso, graças ao know how que a DRFV conseguiu ao longo dos anos com a estabilidade das equipes que trabalham na unidade policial. A DRFV está estruturada com três delegados e suas equipes. Há também o trabalho com a polícia Militar e polícia Rodoviária Federal, que tem dado muito apoio a nossa delegacia”, salientou.

O coronel José Moura Neto, comandante do policiamento militar da capital, também reconheceu a integração entre as forças de segurança como fundamental para a queda da incidência desses crimes. “Quando há roubo ou furto de um veículo, os autores do crime levam um patrimônio valioso do cidadão. Diante disso, fizemos ações para coibir e prender os autores desses crimes. Muitas vezes esses veículos são utilizados em roubos e tentamos coibir essas ações de furtos e roubos de carros e motocicletas. Temos combatido esse tipo de delito com apoio de diversas unidades da segurança pública. É um trabalho em conjunto, com a Polícia Civil e com a Cogerp, que tem surtido efeito”, reiterou.

O delegado explicou também que, nos casos de roubos e furtos de veículos, a prisão dos grupos criminosos impacta diretamente na quantidade de crimes cometidos. “Percebemos claramente que todas as vezes que realizamos operações policiais e prendemos pessoas envolvidas em roubos e furtos de veículos percebemos redução nesses crimes. Nesses casos, os autores costumam praticar vários roubos e furtos de veículos na sequência. Temos casos de o mesmo grupo fazer cinco, seis roubos. Então, quando prendemos esses grupos temos uma sensível redução nessas ocorrências”, revelou.

Recuperação

Kassio Viana ressaltou ainda que o índice de recuperação de veículos roubados ou furtados é alto em Sergipe. “Temos em torno de 60% a 70% de recuperação desses veículos na capital. No interior do estado, a recuperação fica entre 30% a 40%. Então, na média do estado temos uma recuperação de 50% dos veículos roubados ou furtados em Sergipe. Estamos satisfeitos com o resultado positivo diante do esforço das nossas equipes”, concluiu o delegado titular da DRFV.