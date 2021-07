A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebe do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (20), e na quarta-feira (21), um quantitativo de 95.620 doses. A primeira remessa que chegou a Sergipe no final da manhã de hoje, contém 12 mil doses dos imunizantes AstraZeneca e 20 mil doses da vacina Coronavac (para D1 e D2). Já a segunda remessa, prevista para chegar no início da tarde de amanhã ao Aeroporto Internacional Santa Maria, será de 12.870 doses da Pfizer e mais 50.750 vacinas do tipo AstraZeneca.

“Os lotes que chegam a Sergipe compõem a mesma pauta do nacional, só que foi dividida em dois voos de entrega. Após o recebimento do total de doses, faremos o somatório e efetuaremos a distribuição aos municípios”, explica Ana Beatriz Lira, enfermeira do Programa Estadual de Imunização.

Com esses novos lotes de imunobiológicos, a Secretaria de Estado da Saúde alcança o número de 2.416.650 doses recebidas do Governo Federal. Para os municípios sergipanos já foram encaminhadas 1.400.456 vacinas, somando os diferentes tipos de imunizantes. Foram 931.490 aplicações de primeira dose até o presente momento e 278.330 segunda dose em todo o estado.

A distribuição às regionais acontecerá na próxima quinta-feira (22). Desse modo, a campanha em todo o território poderá ser potencializada para que Sergipe continue avançando e reduzindo, cada vez mais, os índices de casos de infecção pelo coronavírus e óbitos em decorrência da Covid-19.