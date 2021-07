“O suspeito resistiu à prisão, efetuando disparos contra a guarnição. Os militares se protegeram e reagiram à injusta agressão. Durante o confronto, o infrator foi atingido, sendo socorrido de imediato ao Hospital, onde não resistiu e evoluiu a óbito.”

É cada vez mais frequente encontrar este tipo relato nas matérias policiais em Sergipe. A informação acima foi retirada uma matéria postada no portal da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Neste mesmo portal é possível encontrar diversas outras com a mesma fala para justificar a morte de pessoas supostamente envolvidas com crimes.

Um levantamento feito pelo Fan F1, com base nas matérias postadas pela SSP revela que entre janeiro e julho deste ano (até o dia 20) foram registradas em Sergipe 66 mortes, que segundo a SSP, teriam acontecido em confronto com policiais. Porém, números oficiais fornecidos pela Assessoria de Comunicação da SSP/SE apontam para 86 pessoas mortas em confronto até o dia 30 de junho deste ano.

Os casos divulgados pela SSP confrontam com o relato de familiares de alguns dos mortos.

Israel e a mãe / Foto: arquivo pessoal

“Meu filho nunca foi santo. Ele usava droga, ele roubava, mas eu nunca acobertei. Cansei de chamar a polícia para dizer onde estava as coisas roubadas. Me diziam que não podiam fazer nada porque a vítima não havia prestado queixa”.

O relato acima é da dona de casa Ana Maria Santos. Ela é mãe de Israel Apolinário Bisneto Santos. Ele morreu no último sábado, dia 17 de julho aos 21 anos de idade.

De acordo com a polícia, Israel, era um indivíduo de alta periculosidade, que traficava drogas na região do município de Simão Dias e morreu em confronto com policiais.

Israel e o pai/ Foto: arquivo pessoal

O pai de Israel, Jorge Carlos Santos é cadeirante. Estava sentado à porta de casa e disse que presenciou toda a ação da polícia.

“Meu filho estava em uma bicicleta, derrubaram ele com uma caminhonete e dispararam vários tiros. Meu filho não era santo, mas não precisava dessa covardia. Quebraram ele todo. Tinham marcas de coturno nas costas. Até para levar ele para o hospital, foram por um caminho mais longo para que desse tempo dele morrer”, lamentou o pai.

Para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB-SE), a situação gera preocupação.

Segundo presidente da comissão, Robson Barros, dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, indicam uma crescente no número de mortes decorrentes de Intervenções policiais no Brasil, nos últimos anos.

“Na mesma crescente, Sergipe, segundo os dados do mesmo anuário, registrou, em 2020, a terceira maior taxa de mortalidade por intervenções policiais do Brasil, dados que preocupam toda a sociedade sergipana. Neste sentido, sabendo da fundamental importância da atividade de Segurança Pública para uma sociedade segura, registramos a necessidade de políticas públicas preventivas, a exemplo de investir numa polícia cidadã integrada nas comunidades/bairros atuando de forma preventiva, como também o reconhecimento do puder público da necessidade verdadeiramente investir em políticas públicas fora da atividade policial, mas que devem integrar o sistema de Segurança pública, a exemplo de educação de qualidade, saúde e políticas sociais que possibilite ao cidadão a chance de uma vida digna”, ponderou.

O coordenador da União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro), Bruno Santana, pontuou que a polícia brasileira é historicamente construída para matar.

“Essas mortes tem cor, tem classe social e endereço.”, disse ele.

Bruno também destacou que é preciso entender qual é o papel de uma instituição como a polícia num país como Brasil.

“A polícia atua como um instrumento para manter a desigualdade. Como um instrumento de controle social, voltada para preservar os interesses dos grupos dominantes. É só ver as diferenças nas abordagens policiais em comunidades pobres e em condomínios de luxo. É fácil perceber a quem a polícia serve e a quem ela oprime”, finalizou.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) explica que as operações policiais em que há situação de confronto, em sua grande maioria, são pautadas em informações preliminares sobre pessoas envolvidas com a criminalidade e com uso de ferramentas de investigação e dos serviços das unidades de inteligência da Polícia Civil e Polícia Militar.

Informou ainda que os agentes policiais agem no estrito cumprimento do dever legal e dentro das excludentes permitidas em lei. Disse também que primam pela legalidade, mas nas situações de confronto com a criminalidade, não excitam em defender suas próprias vidas, da sociedade e a imagem de suas instituições.

