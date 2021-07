O vereador Gutto Prado (MDB), presidente da Câmara de Umbaúba, viveu momentos de pânico recentemente. Por volta das 21h, ele estava com o irmão no povoado Pau Amarelo, em frente à residência de um amigo, quando quatro homens armados chegaram e anunciaram o assalto.

Eles mandaram que todos se deitassem no chão e com armas apontadas para as vítimas, levaram dinheiro, celular e uma corrente. Em poucos minutos, um dos bandidos entrou no veículo e deixou o local.

Ainda assustado, o presidente da Câmara passou a ligar para os telefones das polícias Civil e Militar do município, mas sem sucesso. Após conseguir uma carona, voltou para a sede e, na porta do batalhão e da delegacia, gravou um vídeo no qual mostra o local fechado e sem nenhum policial.

“Tive que ligar para o prefeito, que ligou para o tenente, e este ligou para o número particular de um policial militar que depois apareceu no local. Apenas dois policiais, que não podiam fazer nada contra quatro homens armados, que já haviam roubado outro carro no povoado Patioba após levaram o veículo da Câmara. Um absurdo Umbaúba ter 27 mil habitantes e apenas dois policiais que só apareceram porque o tenente ligou para eles. É uma situação preocupante”, protestou Gutto.

Via NE