A Câmara Municipal de Aracaju aprovou o Projeto de Lei nº 197/2021, de autoria do Poder Executivo. A propositura autoriza o município de Aracaju a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao New Development Bank-NDB, destinado à execução do “Programa Aracaju Cidade do Futuro”. Ao todo, serão contraídos mais de US$ 84 milhões destinados a obras estruturantes espalhadas por toda a cidade.

Ao Projeto de Lei foram apresentadas ainda três emendas, duas da vereadora Emília Côrrea (Patriotas) e uma da vereadora Sheyla Galba (Cidadania), sendo aprovada a Emenda nº 1, de autoria de Emília, que substitui a redação do artigo 2º do PL 197/2021. As emendas 2 e 3 foram rejeitadas pela maioria dos parlamentares.

Na Pauta do dia foram realizadas uma Sessão Ordinária e quatro Sessões Extraordinárias, sendo analisadas nove proposituras, divididos em um Projeto de Resolução, um Projeto de Decreto Legislativo, dois Projetos de Lei, um Requerimento de Urgência e quatro Moções.

O líder da bancada de situação, vereador Professor Bittencourt (PCdoB), destacou os benefícios que o empréstimo, junto ao banco internacional, irá levar para a população aracajuana. “Este é um momento de muita alegria, onde a população mais carente estará sendo beneficiada diretamente com obras, principalmente para a Zona da Expansão, que abrange 40% do território aracajuano. A pequena Aracaju conseguiu 5% do valor total destinado pelo Governo Federal para todo o país. É um dos maiores projetos da história dos últimos 40 anos, a aprovação do projeto é fundamental”, frisou.

A vereadora Emília Corrêa, líder da oposição, votou contrário ao Requerimento de Urgência e favorável à aprovação do Projeto de Lei com ressalvas. “Nunca votarei contrária a algum projeto que favoreça a população. Voto favorável, porém, gostaria de saber onde este dinheiro será aplicado em Aracaju, quero olhar o detalhamento da obra, assim como foi feito com o Proinvest”, ponderou a parlamentar.

Câmara Municipal de Aracaju