O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) atuaram em um incêndio no município alagoano de Porto Real do Colégio. A ocorrência aconteceu em uma residência na noite do último sábado, dia 28. Por conta da proximidade com o Quartel de Propriá, a guarnição se deslocou até a edificação para o combate. Não houve vítimas.

“Fomos acionados por volta das 21 horas. Como estávamos mais perto do local da ocorrência, chegamos e iniciamos o combate. Solicitamos o desligamento da rede de energia no perímetro do incêndio. Armamos duas linhas para efetuar o combate aos focos e o resfriamento das paredes da residência vizinha”, afirmou o sargento Gilmar Sobrinho.

Segundo ele, as chamas se propagaram rápido por conta da quantidade de material combustível que havia no local. “Conseguimos evitar que o fogo atingisse a cozinha e um quarto, além de evitar que se propagasse para residências vizinhas. O trabalho foi realizado em conjunto com bombeiros do Grupamento de Penedo, Alagoas”, concluiu o sargento.

Fonte: ASCOM CBM/SE