O valor da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 488,42 em julho, a terceira menor entre as capitais do país. Em relação ao mês anterior, quando registrou R$ 470,97, houve aumento de 3,71%. No ano, o valor da cesta básica subiu 7,78%; e em 12 meses, 24,36%. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 17 cidades, e analisados pelo Observatório de Sergipe.

Quanto ao salário mínimo, segundo o Dieese, em julho, o valor necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças) deveria equivaler a R$ 5,518,79, ou 5,02 vezes o mínimo de R$ 1.100,00. Quando se compara o custo da cesta com o salário mínimo líquido, em Aracaju, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu 48% do salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em junho, o percentual foi de 46,29%.

O tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta, em junho, foi de 97 horas e 41 minutos, maior do que em junho, quando ficou em 94 horas e 11 minutos.

Gráfico 1 – Custo Mensal da Cesta básica (R$) – Aracaju – Julho 2020 – julho 2021

Cenário nacional

O preço da cesta básica caiu em duas das 17 capitais pesquisadas. A capital que registrou o custo mais elevado foi Porto Alegre (R$ 656,92), seguida de Florianópolis (R$ 654,43) e São Paulo (R$ 640,51). Em contraste, os menores valores médios foram encontrados em Salvador (R$ 482,58), Recife (R$ 487,60) e Aracaju (R$ 488,42).

Na comparação com o mês imediatamente anterior, junho, verificou-se que a maior alta foi observada em Fortaleza (3,92%), Campo Grande (3,89%) e Aracaju (3,71%). As variações negativas foram observadas em João Pessoa (-0,70%) e Brasília (-0,45%).

Observatório de Sergipe