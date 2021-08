Em agosto de 2000, a Cia de Dança Carpe Diem (Rhythms of Orient) dirigida pela coreografa e bailarina Flavia Kahyna; subia à cena artística sergipana pela primeira vez no palco do Teatro Atheneu em Aracaju/SE.

Buscando sempre a inovação e a criatividade, a Cia passou a utilizar, em suas coreografias, as fusões de estilos, enfatizando a diversidade cultural no mundo.

A Cia de Dança Carpe Diem já representou Sergipe em eventos em várias capitais do Brasil, tiveram trabalhos premiados em eventos nacionais e internacionais como o Rio Orient (Encontro Internacional de Cultura do Oriente Médio) que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, e dentre tantos eventos que produzem também para a sociedade Sergipana, onde ao longo de 13 anos promovem o Festival Danças Árabes Sergipe (ARABESK) que além de oportunizar profissionais e amantes desta arte, promove ações de acessibilidade.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas devido a pandemia estamos felizes em podermos comemorar esta data e hoje 20.08 estaremos realizando uma Live logo mais as 19h no Instagram da @ciadedancacarpediem com lindas apresentações de Dança do Ventre!!!

Não percam!!!

