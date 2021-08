O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) controlou, na madrugada desta segunda-feira (16), um incêndio em um apartamento localizado no bairro Jardins, em Aracaju. Não houve vítimas.

Segundo relato, a guarnição do CBMSE foi acionada, por volta das 00h50, para atender uma ocorrência de incêndio no 7º andar de um edifício localizado na Alameda Antônio de Pádua. Ainda no deslocamento, a guarnição foi informada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), que não havia presença de vítimas na edificação.

Ao chegar no local, os bombeiros militares observaram chamas intensas saindo por uma das janelas do imóvel. Perceberam também a alta concentração de fumaça por todo imóvel, numa altura de no máximo um metro do piso, além da alta temperatura e presença de chamas.

De imediato, as equipes se posicionaram em quatro pontos, atacando direto às chamas. O incêndio foi controlado.

Após o controle, os bombeiros verificaram que o apartamento tinha sido totalmente afetado, com um quarto totalmente destruído pelas chamas e outros dois parcialmente destruídos.

O local foi isolado e entregue à Defesa Civil, para os devidos trâmites legais.