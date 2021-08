A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou, na noite desse domingo (29), um acidente de trânsito que resultou no óbito de um motociclista. A colisão ocorreu na avenida Etelvino Alves, Zona Sul de Aracaju.

Segundo informações da CPTran, a colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel. A condutora do veículo que se envolveu no acidente permaneceu no local e forneceu apoio à polícia, prestando informações.

Ainda conforme a CPTran, a condutora fez o teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool no ar expelido. O fato foi comunicado à delegacia plantonista para adoção das providências cabíveis.

O ciclomotor não possuía registro no Detran.