Nesta terça-feira, 17, foi cumprido o mandado de prisão contra um homem acusado de invadir residência da companheira e praticar violência doméstica ao agredi-la e rasgar suas roupas, inclusive na presença do filho do casal, portador de autismo.

De acordo com as investigações, a ação criminosa teria vindo a tona no dia 3 de agosto, no bairro São Carlos, na capital sergipana. Na oportunidade, o suspeito teria adentrado o imóvel e ofendido a vítima com palavras vulgares, ameaçando-a com uma possível postagem de fotos íntimas nas redes sociais.

Ainda na data do crime, o investigado teria afirmado que a vítima merecia ser atingida por disparo de arma de fogo no rosto e que iria atear fogo em seus pertences pessoais, e na posse de uma faca, afirmado que poderia voltar para atingi-la.

Conforme o apurado, a criança começou a gritar, o investigado foi embora, mas, posteriormente, retornou mais uma vez e desferiu murros na face da vítima, que caiu no chão e teria sofrido vários chutes do acusado.

O homem foi preso e no momento encontra-se à disposição da Justiça.

*Informações da SSP