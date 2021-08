A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou nesta segunda-feira, 30, que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de uma criança de três anos de idade. O caso ocorreu no último sábado, 28, em um condomínio localizado na região do Mosqueiro, Zona de Expansão de Aracaju.

Ainda segundo a SSP, foi registrado pela Polícia Civil que a criança morreu após cair e se afogar numa piscina. “Segundo o apurado até o momento, a criança teria saído de casa e, ao perceberem a ausência, os pais foram a sua procura. Com a ajuda de vizinhos, a criança foi encontrada já sem vida dentro de uma piscina”, resume o órgão de Segurança Pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. Em seguida, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) também foi acionado e o caso foi comunicado à Criminalística e ao DHPP.

