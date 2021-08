Em continuidade à operação que apreendeu 20 kg de maconha na segunda-feira (2), em Nossa Senhora do Socorro, o Departamento de Narcóticos (Denarc) identificou o proprietário do entorpecente. O investigado Rafael Silva foi encontrado na manhã desta terça-feira (10), em posse de tabletes da droga e uma arma de grosso calibre, uma pistola com alongador com capacidade para 30 munições e que poderia ser utilizada em sistema automático como uma submetralhadora.

Segundo o delegado André David, após a prisão de Damila Jeise Farias Santos foi iniciada a apuração para identificar o verdadeiro proprietário da droga. “Com esse flagrante, conseguimos a informação de que a droga pertencia a Rafael Silva e representamos pela prisão dele. Rafael ia levar uma amostra da droga para comercialização, identificamos o veículo dele e ele reagiu à abordagem com uma arma de grosso calibre”, detalhou. A polícia prontamente revidou a ação, Rafael foi atingido e socorrido, mas acabou vindo a óbito.

André David ressaltou que, pelas condições onde houve a apreensão da droga, em posse de Damila, foi possível atestar que o entorpecente apenas estava sendo guardado por ela. “Toda apreensão de drogas se desdobra em outra. Sabíamos que, pelas condições onde foi encontrada a droga anteriormente, até pelo local, que era apenas o armazenamento. Conseguimos saber o verdadeiro proprietário da droga, que era o Rafael”, complementou.

Além do tráfico de drogas, a arma que foi apreendida com Rafael não tem uso legal permitido pelas polícias, conforme acrescentou o delegado. “Não é permitido que a polícia utilize esse armamento, inclusive. A arma de grosso calibre tem uma capacidade de 30 munições e ele utilizava um seletor de rajadas, que possibilita os disparos em questão de dez segundos”, revelou André David.