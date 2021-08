O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu seis pessoas em flagrante por ocultação de cadáver. Com as prisões, foi encontrado o corpo de Anselmo Alves dos Santos, 37, que foi morto com golpes de canivete e pedradas na região da face, após ser atraído a um local abandonado para o consumo de drogas. As prisões ocorreram na tarde da sexta-feira (13).

De acordo com as informações policiais, o DHPP recebeu informações de que um abrigado estava desaparecido desde o dia 10 deste mês, e que seu corpo estaria escondido num matagal da antiga ferrovia Leste.

Diante do informado, as equipes fizeram diligências na localidade abandonada e conseguiram encontrar um cadáver em adiantado estado de putrefação num buraco, ocultado por entulhos.

Após a continuidade das diligências, o DHPP localizou, no Centro da Cidade, e autuou em flagrante outros seis abrigados da mesma instituição. Segundo o apurado, eles participaram de um plano para matar o desafeto, que estava gerando discórdias no local.

Os suspeitos narraram o fato no DHPP, onde foi lavrado o flagrante, e se encontram agora à disposição da Justiça, com suas prisões preventivas já pleiteadas. Três deles já respondiam por delitos anteriores e são oriundos de outros Estados, encontrando-se em Sergipe como andarilhos.