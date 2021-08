Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) cumpriram o mandado de prisão de Rafael Santos, 18. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por roubos a motoristas de aplicativo, dentre eles, o que ocorreu no dia 18 de maio, no bairro Santos Dumont. O investigado foi preso na manhã da segunda-feira (2).

Segundo a delegada Aliete Melo, a prisão encerra algumas investigações decorrentes da operação Corrida Segura, uma vez que Rafael era o último integrante do grupo criminoso que ainda estava sendo procurado pela Polícia Civil.

“A equipe da DRFV continuará com ações específicas para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis dos demais roubos a motoristas de aplicativos, bem como continuará exercendo o enfrentamento aos crimes dessa natureza, sobretudo durante o período noturno, horário com mais número de ocorrências”, destacou a delegada.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.