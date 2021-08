Policiais rodoviários federais flagraram nas noites desse sábado (21) e domingo (22), em ocorrências distintas, pequena quantidade de cocaína e comprimidos de anfetamina em dois veículos fiscalizados. As ações aconteceram no km 197 da BR-101, no município de Cristinápolis/SE, e no km 23 da BR-101, em Malhada dos Bois/SE.

No primeiro momento, os policiais realizavam o trabalho de ronda quando deram ordem de parada ao condutor de um automóvel VW/Voyage, com placas de Sergipe, que transportava dois passageiros. Durante fiscalização, os três ocupantes do veículo apresentaram comportamento suspeito, o que motivou uma busca minuciosa no carro. Os policiais encontraram, nos pertences dos abordados, quatro gramas de cocaína e dois comprimidos de anfetamina (“rebite”).

Já em Malhada dos Bois/SE, outra equipe PRF abordou um caminhão VW/24.250, com placas da Bahia. Foi perguntado ao condutor, de 27 anos, se ele possuía alguma substância para inibir o sono durante o horário de trabalho. Voluntariamente, o homem entregou aos policiais 25 comprimidos de “rebite”.

Os envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência, comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimados

PRF-SE