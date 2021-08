Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia de Boquim deram cumprimento ao mandado de prisão de Rogério dos Santos, conhecido como “Escuridão, 42 anos. Ele é investigado por um homicídio cometido no ano de 1998. A prisão ocorreu na tarde dessa segunda-feira (30), no Centro de Boquim.

De acordo com as informações policiais, o crime teve como vítima André Oliveira dos Santos, que foi morto com golpes de faca na Piscina Pública Fonte da Mata. Desde então, o investigado estava foragido e foi capturado 23 anos após a investida criminosa cometida na cidade de Boquim.

Rogério está custodiado e será encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas e a elucidação de crimes por meio do Disque-Denúncia (181).