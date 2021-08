Após o acionamento feito pelo Corpo de Bombeiros, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) fez o resgate de uma mulher que havia caído em um local de difícil acesso na Serra de Itabaiana. O caso ocorreu por volta das 15h30 dessa quarta-feira (18) e é o segundo caso registrado na localidade em quatro dias.

De acordo com as informações das equipes, logo após o acionamento, a tripulação se deslocou para o local, porém devido aos fortes ventos e irregularidades da área, a aeronave teve que realizar várias voltas até a concretização do resgate.

A vítima foi estabilizada pelo Corpo de Bombeiros e, junto à tripulação, ela foi retirada do local com a ajuda da aeronave. A mulher foi levada, de helicóptero, até a cidade de Areia Branca, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a aguardava. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Itabaiana.

A mulher teve lesões em todo o corpo e uma provável fratura no braço direito. O comandante do GTA, coronel Fernando Góes, ressaltou que é a segunda ocorrência registrada em poucos dias e destacou que é preciso estar acompanhado de pessoas que conhecem a localidade para evitar acidentes.

“É a segunda vez em quatro dias que o GTA é acionado para fazer esse tipo de resgate. É preciso ter muito cuidado, pois algumas pessoas estão indo sem pessoas que conhecem o terreno e estão escorregando e caindo, isso pode gerar uma situação mais grave”, orientou o coronel.