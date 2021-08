Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, no dia 27 de abril de 2012, os três homens se envolveram em uma troca de tiros com um policial militar e um sobrinho dele que, na ocasião, alegaram terem sido abordados pelo trio em uma avenida da capital.

Após ter conhecimento de que envolvidos no tiroteio, que resultou na morte do irmão, estavam na unidade hospitalar, dois irmãos do PM morto, também policiais, foram até o local e, juntamente com o sobrinho que estava hospitalizado na unidade atiraram contra os três homens, que não resistiram aos ferimentos e morreram.

Fonte: G1