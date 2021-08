Na quarta-feira, 18, equipes da Polícia Civil das Delegacias de Laranjeiras e Ilha das Flores cumpriram um mandado de prisão definitiva contra Odete Silva Neta, conhecida como “Netinha”, no município laranjeirense. A mulher foi condenada a 22 anos de prisão, por ter sido a mandante do homicídio que vitimou Albino Soares, na cidade de Ilha das Flores, no ano de 2006.

De acordo com a polícia, durante o andamento do processo judicial sobre o crime, a suspeita teve o direito de aguardar o seu julgamento em liberdade. Porém, após ser liberada, “Netinha” tomou destino ignorado, não sendo mais encontrada. No levantamento feito pela Delegacia de Ilha das Flores, surgiu a informação de que Odete estava residindo no povoado Pedra Branca, município de Laranjeiras.

Assim, sob os comandos dos delegados João Eduardo e João Victor, as equipes das duas delegacias realizaram diligências, para verificar se “Netinha” estava de fato morando no endereço levantado. No local, os policiais confirmaram a informação, encontrando-a e dando voz de prisão à suspeita. A mulher foi detida e está à disposição da Justiça.