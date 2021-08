O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), um dos nomes colocados para decisão da base aliada como candidato a governador do Estado, nas eleições de 2022, disse nesta segunda-feira (30) que a sua relação com prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) “é muito boa e entendo que esse momento é tenso mesmo. Mas devemos ter maturidade pra lidar com as pressões e chegarmos a um consenso”.

Mitidieri deixou claro que o seu nome está posto como candidato a governador pela base aliada e acrescenta que “tenho feito meu dever de casa, dialogando com a sociedade, com as lideranças e com o setor produtivo.

Admitiu que tem experiência e que é formado em Administração para se qualificar e exercer mandatos executivos, como o de governador de Estado. Acrescentou que “na política estou no segundo mandato de deputado federal, já fui secretário de estado, secretário da capital e vereador”. Mitidieri diz que é homem de aliança “e tenho feito tudo respeitando meu grupo político que é muito bem liderado pelo nosso governador Belivaldo Chagas”. Acrescenta que vem trabalhando sua candidatura a Governo pela base aliadas há alguns meses e se colocará à disposição das lideranças aliadas para ser o escolhido. E deixou claro: “não aceitarei ser o vice e sequer abro discussão sobre isso”. Fábio Mitidieri tem visitado as bases políticas na Capital e interior, contando com um número alto de prefeitos que o apoia ao Governo, além de lideranças políticas importantes em cada região, além de avaliações que revela seu potencial eleitoral em todo Estado.