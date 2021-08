Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Bairro Tancredo Neves, em Feira Nova, causa morte a esclarecer;

Corpo sem identificação, sexo não identificado, morte violenta por arma de fogo, no Capucho, em Aracaju;

Orlando do Santos, 52 anos, corpo recolhido no Bairro Santo Antônio, em Itaporanga d’Ajuda, causa morte ser esclarecida;

João Paulo Batista de Jesus, 20 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, morte violenta por arma de fogo;

José Wellington da Silva, 51 anos, corpo recolhido no Hospital de Itabaiana, morte violenta por arma de fogo, em fato ocorrido no município de Campo do Brito;

Jackeline da Costa Melo, 22 anos, morte violenta por arma branca, em Aracaju;

Maria Eunete dos Santos, 88 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, morte por queda da própria altura;

Magno Santos de Araujo, 27 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, morte violenta por arma de fogo;

Aurelino Pereira de Andrade, 90 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, morte por queda da própria altura.