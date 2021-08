Foi deflagrada uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar que resultou na localização de Romário Souza Oliveira, com ficha criminal composta por crimes de roubos e latrocínio, e na apreensão de uma arma de fogo e de uma quantidade de drogas. A ação policial, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), foi realizada pelas Delegacias de Malhada dos Bois e de Propriá junto ao 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM).

A operação foi coordenada pela delegada Andrezza Tayse. O mandado de prisão foi expedido após investigação realizada pela Delegacia de Malhada dos Bois, referente a roubos que ocorriam na cidade. A investigação chegou à conclusão de que Romário tinha sido o autor desses roubos. Por conta disso, foi representado pelo mandado de busca e apreensão, cumprido nesta manhã.

Durante a abordagem, Romário, que é egresso do sistema prisional, efetuou disparos contra a equipe policial após se esconder no banheiro. No confronto, ele acabou sendo atingido, socorrido, mas, durante o percurso entre sua residência e o hospital ele acabou vindo a óbito. A ocorrência foi registrada na cidade de Malhada dos Bois. Mais informações serão repassadas ao final da operação.