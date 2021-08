Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), cumpriram, na manhã desta terça-feira (10), o mandado de prisão temporária de um indivíduo acusado pelas práticas de homicídio e tentativa de homicídio contra duas vítimas. Os crimes ocorreram em dezembro de 2019, no bairro Farolândia, zona sul de Aracaju.

De acordo com as investigações, o homem é acusado pela morte de Ermisson dos Santos Leite, conhecido como “Bidoda”, de 29 anos, além de tentativa de homicídio contra Genivaldo Gomes dos Santos, conhecido como “Olhinho”, de 25 anos de idade.

Segundo relato policial, na ocasião do crime, o autor surpreendeu as vítimas que estavam sentadas na calçada de uma lanchonete situada no bairro Farolândia, quando foram alvejadas por disparos de arma de fogo.

O indivíduo se encontra à disposição do Poder Judiciário