Equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav) deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de José Valter Soares Santos. Ele é investigado por, no ano passado, ter provocado um acidente de trânsito que resultou na morte de um homem de 53 anos, além de ter causado lesões corporais em outra pessoa. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (4).

Segundo os delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, após o acidente o investigado ainda tentou se evadir, mas foi contido por populares, os quais acionaram a Polícia Militar. No dia da ocorrência, foi realizado o teste do bafômetro e constatado que José Valter estava com teor alcoólico além do permitido, motivo que ensejou sua prisão em flagrante.

Desde então, o investigado estava cumprindo prisão domiciliar e, após recurso do Ministério Público, teve a pena convertida em prisão preventiva, a qual foi cumprida nessa quarta-feira (4). O suspeito já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.