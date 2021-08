Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam, nessa segunda-feira (2), um homem com mandado de prisão em aberto no bairro Santa Maria, zona sul da capital.

Segundo relato policial, os militares realizavam patrulhamento ostensivo numa área conhecida como Invasão das Malvinas, quando visualizaram um homem numa bicicleta, aparentando bastante nervosismo ao visualizar a viatura.

A guarnição realizou uma abordagem e nada de ilícito foi encontrado, no entanto, após uma consulta por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE