O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu em flagrante, no final da manhã desta quinta-feira, 19, um homem suspeito de praticar feminicídio contra a companheira, que estava grávida. O fato ocorreu no povoado Robalo, Zona de Expansão da capital sergipana.

Por volta das 11h, policiais do BPTur foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência no povoado Robalo. A informação inicial era que um homem havia assassinado sua companheira, que estava gestante.

Os militares foram ao endereço indicado e, no interior do imóvel, localizaram o suspeito, que confessou ter cometido o crime por conta de uma suposta traição da esposa.

No banheiro da casa, a polícia encontrou a gestante, já sem sinais vitais aparentes. De imediato, os policiais solicitaram o apoio da Samu, que prontamente atendeu ao chamado, constatando que a vítima, com cerca de oito meses de gestação, havia evoluído a óbito, juntamente com o bebê.

No local, também foi encontrado um automóvel modelo Ônix, com placas do estado do Mato Grosso do Sul. Após consulta veicular, ficou constado que o carro apresentava restrição judicial.

De acordo com informações de moradores da localidade, o casal morava há aproximadamente dez dias na residência e a vítima não costumava ser vista fora do imóvel. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia da região, para providências cabíveis.