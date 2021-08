Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam, na manhã desta quarta-feira (25), um homem que estava com pinos de cocaína escondidos no bolso. A ação aconteceu no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

Os militares do grupamento realizavam patrulhamento de rotina na Rua Mato Grosso, quando perceberam que havia um indivíduo em atitude suspeita e com um volume no bolso da bermuda.

Mediante revista pessoal, os policiais encontraram 29 pinos contendo substância semelhante à cocaína e sete vazios, escondidos no bolso do suspeito. Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à delegacia para as providência cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE