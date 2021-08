Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) efetuaram, na tarde dessa segunda-feira (23), a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto, no Bairro Porto Dantas, zona norte de Aracaju.

Segundo relato policial, a equipe realizava o patrulhamento de rotina, quando, nas imediações da Rua José Antônio dos Santos, abordou um homem em atitude suspeita. Durante o procedimento, os policiais consultaram o sistema de segurança e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

Diante da existência da decisão judicial, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações de Ascom/PM