Na noite dessa quinta-feira (12), policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) efetuaram a prisão de um homem que havia acabado de roubar um celular em posse de um simulacro de arma de fogo. O fato foi registrado na Avenida Euclides Figueiredo, zona norte de Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição seguia para a cidade de Nossa Senhora do Socorro quando, próximo à rótula do bairro Lamarão, visualizou o momento em que um indivíduo arremessou um objeto em um terreno baldio, assim que notou a aproximação da equipe. Após buscas no local, os militares constataram que o objeto arremessado se tratava de um simulacro de arma de fogo.

Durante a abordagem foi encontrado um celular em posse do suspeito, que confessou ter roubado o aparelho momentos antes do flagrante. A vítima reconheceu o homem como autor do crime.

Ante o exposto, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, para adoção das providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE