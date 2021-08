Na noite dessa quarta-feira, (11), policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) efetuaram a prisão de um homem, suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o patrulhamento preventivo na Avenida Pantanal, quando observou um homem em atitude suspeita. Ao ser realizada a abordagem, foram encontradas 25g de substância análoga à maconha, divididas em 29 trouxas e embaladas para venda.

Ainda no local, o suspeito informou que havia mais drogas em um imóvel aparentemente abandonado. Após buscas, foi encontrado, dentro de um micro-ondas, um pacote com aproximadamente 408g e outro com 380g de substância análoga à maconha, distribuídos em embalagens menores prontas para venda.

O homem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE