Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) efetuaram, no último sábado (31), a prisão de um indivíduo suspeito de tráfico ilícito de drogas. A ação ocorreu no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição recebeu a informação de que havia um homem comercializando drogas em frente a uma residência e foram averiguar a denúncia. Com a aproximação dos militares, o suspeito tentou fugir da abordagem, mas logo foi contido e flagrado com seis trouxinhas de maconha prontas para venda.

Mesmo do lado de fora da residência, os policiais conseguiram visualizar um pedaço de maconha prensada e uma balança de precisão em cima de uma mesa. Ainda durante as buscas, eles encontraram uma quantidade de cocaína suficiente para encher 120 pinos, enterrada no quintal.

Após o flagrante, o suspeito, juntamente com os entorpecentes apreendidos, foi encaminhado à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE