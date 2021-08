Nessa segunda-feira (16), policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas, no bairro Coroa do Meio, zona sul da capital.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o patrulhamento de rotina pela rua Waldemar Silva Carvalho, quando percebeu que um homem, apresentando bastante nervosismo, escondeu um embrulho no forro de uma residência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola contendo 18 papelotes de maconha e dois pinos de cocaína, além da quantia de R$ 376,00 em espécie.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE

