Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito da prática de dois atos infracionais semelhantes ao crime de roubo qualificado, que foram praticados no bairro Industrial. A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira (26), após operação desencadeada no Centro e no bairro Santa Maria.

Segundo o delegado Valter Simas, foram identificadas duas vítimas do adolescente Os casos ocorreram em dias distintos. “A primeira vítima, do sexo feminino, foi abordada quando saía do trabalho e se dirigia a um ponto de ônibus, oportunidade que foi abordada e teve seus pertences subtraídos”, detalhou.

“A segunda vítima, do sexo masculino, foi abordada quando estava pescando nas proximidades da ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, após ser agredida com um soco e ameaçada com uma faca, momento em que também teve seus pertences levados”, complementou o delegado.

As informações obtidas no curso da investigação davam conta de que o adolescente estaria no bairro Santa Maria. Mas, após levantamentos feitos pela unidade policial, descobriu-se que o adolescente estava no Centro, onde foi apreendido.