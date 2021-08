Com o avanço das investigações, o Poder Judiciário determinou a apreensão de quatro adolescentes investigados pela morte do motorista de aplicativo Albert Alves dos Santos, crime ocorrido na manhã do dia 22 de maio, no Conjunto Almirante Tamandaré, Zona Norte de Aracaju. A apreensão dos adolescentes foi feita na manhã desta segunda-feira (30), pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em ação conjunta com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo relato policial, a investigação já tinha chegado à identificação dos quatro adolescentes. Com o avanço do trabalho investigativo, foram pedidas as decisões judiciais de apreensão junto ao Poder Judiciário, sendo elas autorizadas e devidamente cumpridas. Três dos adolescentes são moradores de Nossa Senhora do Socorro ; já o quarto reside na localidade onde o corpo foi encontrado. O adolescente apreendido morador da capital é, inclusive, suspeito da autoria do ato infracional de roubo em que um motorista de aplicativo foi esfaqueado no rosto.

Em depoimento, os quatro adolescentes confessaram o ato infracional que vitimou o motorista Albert e justificaram a ação dizendo que pretendiam roubar os pertences da vítima e passear com seu veículo. Eles foram encaminhados para a Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (Usip).