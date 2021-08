Policiais civis da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um homem de 44 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a enteada, que tinha 11 anos na época do fato. A prisão ocorreu na tarde da terça-feira (3).

De acordo com as investigações, o investigado chegava a ameaçar a vítima para que ela não contasse o crime à mãe dela. A vítima chegou a ficar grávida do investigado, fato que foi confirmado mediante exame de DNA. O autor do crime já encontra-se preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre ações criminosas e localização de suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.