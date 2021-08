Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam em flagrante o ex-presidiário Rafael Santos Vieira pelo homicídio que vitimou Jailson Porfirio. O caso ocorreu na manhã deste domingo (22).

De acordo com as informações policiais, os agentes foram acionados para uma ocorrência na qual foi encontrado um cadáver, que estava em uma área de manguezal no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A equipe policial deslocou-se para o local e iniciou as diligências com o objetivo de elucidar o crime. A vítima foi identificada como Jailson Porfirio, morador da região e apresentava ferimentos causados por faca, inclusive na região do pescoço.

Com a colaboração da população, foi possível identificar um dos suspeitos do crime e, em sua residência, foi encontrada a bicicleta da vítima, um pedaço de madeira coberto de sangue e um carrinho de supermercado também com marcas de sangue.

Em seu interrogatório, Rafael Santos Vieira, ex-presidiário, confessou ter matado a vítima, mas alegou legítima defesa. O investigado disse ainda que, após uma discussão, atingiu a vítima com socos, pauladas e golpes de faca e, em seguida, teria colocado o corpo no carrinho de supermercado e lançado no mangue.

O auto de prisão em flagrante delito foi lavrado no DHPP e já comunicado ao Poder Judiciário. As investigações prosseguem com o objetivo de colher mais elementos sobre o crime, bem como identificar outras pessoas que possam ter participado da ação criminosa.