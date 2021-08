A equipe da Delegacia de Defraudações e Crimes Contra o Patrimônio (DDCP) deu cumprimento ao mandado de prisão de Robson Lourenço da Silva Júnior, 44. As investigações apontaram que, enquanto trabalhava como caixa de uma instituição financeira, subtraiu, aproximadamente, R$ 300 mil da conta de uma cliente. A prisão ocorreu na sexta-feira (30) e foi divulgada nesta segunda-feira (2).

De acordo com a delegada Suirá Paim, o suspeito se passou por gerente e conseguiu a confiança da vítima. “Durante as investigações, foi constatado que Robson trabalhava como caixa, se passando por gerente para se aproximar e adquirir a confiança da vítima. Em seguida se apropriou do cartão e de dados bancários da vítima. Mediante fraude, fornecendo extratos bancários falsos, furtou todo o dinheiro da conta”, detalhou.

A delegada Lauana Guedes explicou que as investigações foram iniciadas logo após o registro da ocorrência pela vítima. “O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro pelo crime de furto qualificado. O inquérito policial teve início em 2020, após a vítima registrar boletim de ocorrência noticiando o furto de aproximadamente R$ 300 mil”, complementou.

A Polícia Civil orienta que informações e denúncias sobre golpes sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido. As vítimas também podem procurar o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) para o registro do boletim de ocorrência.