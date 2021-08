O autor das ameaças de morte feitas à delegada Danielle Garcia, por meio de uma rede social, foi identificado como Diego Santos Silva. Ele já se encontrava preso no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), onde cumpre pena pelo crime de latrocínio. As ameaças ocorreram no dia 5 de maio e a investigação foi conduzida pela Delegacia de Simão Dias, com o apoio da Polícia Penal.

Segundo o delegado Clever Farias, o perfil falso foi identificado e chegou-se à verdadeira identificação do autor do crime. “As ameaças ocorreram por meio do perfil falso de Kayc Santos. Com as informações fornecidas pelos operadores de telefonia, descobrimos que o presidiário Diego Santos Silva foi o autor da ameaça, utilizando um aparelho celular dentro do Copemcan, onde se encontra preso desde 2012 pelo crime de latrocínio”, detalhou.

No dia 8 de julho, a Polícia Penal realizou revista na cela onde ele estava custodiado na unidade prisional e foram apreendidos tanto o celular utilizado para realizar as ameaças, quanto outros telefones celulares. Diego Santos Silva será indiciado pelo crime de falsa identidade, ameaça e ingresso ilegal de celular um unidade prisional.