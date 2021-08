Policiais da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia / 6º BPM) efetuaram, na noite do último sábado (31), a prisão de três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas, durante patrulhamento realizado no município de Indiaroba, região Sul do Estado.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi comunicada por populares a fim de averiguar uma denúncia de tráfico. Diante do que foi informado, os policiais foram ao local e visualizaram duas pessoas em atitude suspeita, tentando fugir ao perceber a aproximação da viatura da PM.

Após abordagem, foram encontradas substâncias semelhantes à maconha e cocaína. Após serem questionados sobre a procedência do entorpecente, eles informaram a identidade do fornecedor.

Dando continuidade, a guarnição chegou à residência informada, e na porta encontrava-se o suspeito, que ao observar a aproximação da viatura, entrou em sua residência, assustado, sendo acompanhado pelos militares. Dentro da residência, foram encontradas substâncias semelhantes à cocaína e maconha, além de uma balança de precisão, R$ 166,00 e sete aparelhos celulares sem documentações.

Ante o exposto, o trio e materiais apreendidos foram levados para a delegacia, para adoção das providências cabíveis.