Uma tentativa de homicídio foi solucionada em duas horas no bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju, na tarde dessa terça-feira (10). As equipes do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) atuaram no local e dois suspeitos foram presos.

Segundo as informações policiais, na tarde dessa terça-feira, um grupo conhecido pela prática de tráfico de drogas na zona norte da capital sergipana atentou contra a vida de um desafeto que estava sob a ponte do Bairro Industrial.

Eles desceram abruptamente de um veículo Celta e saíram à procura da vítima e a atingiram três vezes com disparos de arma de fogo enquanto corria pelas ruas. A Polícia foi acionada e equipes do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) foram ao local.

Dois suspeitos, que estavam com o veículo utilizado na ação criminosa, foram presos em flagrante. A ação policial também resultou na apreensão de 1,2 kg de maconha, balança de precisão, arma de fogo artesanal e diversas munições de três calibres diferentes.

A equipe de local de crime do DHPP atuou identificando rapidamente três dos demais envolvidos na ação criminosa e, em abordagem, foram localizados mais porções de maconha, drogas sintéticas e balança de precisão. Os flagranteados foram conduzidos à sede do DHPP, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante.