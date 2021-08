Policiais civis da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, em parceira com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), prenderam no final da manhã desta quinta-feira, 18, na cidade lagartense, Williams Santos de Jesus, de 27 anos. O homem é suspeito de tráfico de drogas e foi detido no bairro Campo da Vila.

Segundo o delegado Allison Lial, responsável pelo caso, existe a suspeita de que Williams comercializava crack na região da Praça São Domingos, também em Lagarto. No ato da prisão, o rapaz foi flagrado em posse de diversas pedras de substância semelhante ao crack e cápsulas contendo material análogo à cocaína.

Ainda na ação, as polícias também apreenderam a quantia de R$ 844,55 em notas fracionadas e materiais usados no corte e na embalagem dos entorpecentes. O investigado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local, onde permanece à disposição da Justiça.