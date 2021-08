Apreendemos nessa sexta-feira (30), em ocorrências distintas, mercadorias sem notas fiscais. As ações aconteceram em Nossa Senhora do Socorro/SE e em Itabaiana/SE.

No primeiro momento, fazíamos o trabalho de ronda quando abordamos o condutor de um veículo M.Benz/L1620, com placas de Sergipe. Durante fiscalização, encontramos no interior do caminhão, um total de 4 mil blocos cerâmicos. Ao ser questionado sobre a origem da carga, o motorista informou que não possuía nota fiscal.

Já em Itabaiana, uma de nossas equipes deu ordem de parada ao condutor de um Toyota/Corolla, com placas da Bahia. Encontramos 37 aparelhos eletrônicos, variados em celulares e caixas de som, sem a devida documentação fiscal.

As ocorrências foram encaminhadas à Secretaria da Fazenda Estadual.