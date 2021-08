O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu 116 ocorrências de incêndio em residência no período de janeiro a agosto de 2021. Investir em prevenção é a melhor forma de evitar incêndios (com perda de vidas e bens), tanto em edificações comerciais quanto residenciais.

Dicas de prevenção para edificações residenciais

– Não fazer ligações clandestinas na rede elétrica

– Evitar utilizar ligações múltiplas (extensões e benjamins)

– Evitar deixar aparelhos eletroeletrônicos ligados sem necessidade de uso

– Realizar manutenção preventiva da rede elétrica

– Não deixar panelas com o fogão aceso sem supervisão

– Fazer a manutenção preventiva da mangueira e do registro do gás de cozinha (utilizar somente com certificação de qualidade)

– Não utilizar acessórios como carregadores de celular sem certificação de qualidade

Dicas para edificações comerciais

– Respeite a sinalização: nunca fume em áreas que contenham a placa “Proibido Fumar”

– Cuide da manutenção: sempre mantenha atualizada a manutenção da sua rede elétrica, de seus extintores e outros itens de combate a incêndio

– Não fazer ligações clandestinas na rede elétrica

– Evitar utilizar ligações múltiplas (extensões e benjamins)

– Treine seus colaboradores: é importante ter pessoas com conhecimento no manuseio dos equipamentos de segurança. Para isso, é fundamental e obrigatório (em alguns casos) a empresa oferecer curso de brigada de incêndio e treinamento de ações preventivas e de combate. Mantendo as pessoas cientes e preparadas, elas saberão utilizar o extintor por exemplo, e prestar os primeiros socorros a possíveis vítimas

– Recarregue os extintores vencidos: com o tempo, os extintores perdem a validade e podem não funcionar em casos de emergência

– Conheça os produtos químicos da sua empresa: Conhecer os produtos químicos e suas reações é essencial para que eles tenham o armazenamento necessário e para evitar tragédias

– Mantenha o ambiente sempre limpo e organizado: é extremamente necessário manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, assim, você evita tumulto na hora da evacuação e tem mais controle na hora do combate ao incêndio

– Mantenha as áreas de extintores e hidrantes livres de obstáculos: para melhor identificação e visualização, é importante manter as áreas que contenham os extintores livres de objetos externos. Assim, em caso de emergência é mais fácil localizar o equipamento e utilizá-lo o quanto antes

Fonte: ASCOM CBM/SE