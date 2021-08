A Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu no início da manhã desta sexta-feira, 13, os lotes de vacinas contra a Covid-19, recebidos nesta semana. Foram enviadas para as Regionais de Saúde, 49.140 doses do imunizante da Pfizer para primeira e segunda dose, 11.250 da fabricante Astrazeneca, para a segunda dose, e 17.400 doses da Coronavac para aplicação em primeira e segunda dose.

O Ministério da Saúde já enviou para Sergipe 1.872.900 unidades de vacinas. A primeira dose já foi aplicada em 1.168.461 pessoas; a segunda dose foi aplicada em 386.871 e a dose única em 39.419. Em Sergipe, 52 % da população já foi vacinada com a primeira dose e 18,38% já recebeu a segunda dose ou dose única.

O processo de distribuição das vacinas também está sendo realizado com agilidade para os municípios, para garantir a celeridade da vacinação em todo o estado. Junto com as vacinas, a SES envia também as agulhas e seringas

SES