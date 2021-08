Edjenal Vasconcelos Lima,46 anos, Morte violenta por arma de fogo, procedente da Rua D Conj. Fernando Collor em Nossa Senhora do Socorro;

Erinaldo dos Santos Oliveira, 34 anos, Morte violenta por arma de fogo, procedente do Povoado Pasto, Estrada vicinal, que da acesso a Lixeira no Conj. José Neves da Costa no município de Simão Dias;

Marcelo Gomes da Silva,46 anos, Morte a esclarecer, procedente da Rua do Carmo no Bairro Santo Antonio em Aracaju;

Romário Souza Oliveira ,26 anos, Morte violenta por arma de fogo, procedente do Hospital Regional de Própria;

Corpo sem identificação, do sexo masculino, Morte violenta por arma de fogo, procedente de própria;

Corpo sem identificação, do sexo masculino, Morte violenta por arma de fogo, procedente do (SVO)Serviço de verificação de óbitos em Aracaju;