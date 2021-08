Sergipe 31/08/2021 – Na tarde e noite dessa segunda-feira (30), em ocorrências distintas, policiais rodoviários federais detiveram dois condutores alcoolizados. Os flagrantes aconteceram no km 1.5 da BR-235, em Aracaju/SE, e no km 52 da BR-235, em Itabaiana/SE.

Os policiais receberam uma denúncia anônima de que um veículo Hyundai/HB20, com placas de Sergipe, estaria ziguezagueando na pista e seus ocupantes lançavam latas de cervejas para fora do carro. A equipe PRF rapidamente localizou o veículo e deu ordem de parada ao motorista, que apresentava sinais evidentes de embriaguez, como pupila dilatada e andar cambaleante. Após realização de teste com o etilômetro, o resultado de 1,12 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões) comprovou sua embriaguez.

Em outra abordagem, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta Honda/POP100, com placa de Sergipe. Teste com o etilômetro, que resultou em 0,55 mg/L, demonstrou a embriaguez do motociclista de 36 anos. Consulta digital também constatou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os dois homens foram encaminhados à Polícia Judiciária.