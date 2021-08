O Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA/SSP) fez o resgate de um homem de 29 anos que estava se afogando na região da praia da Atalaia Nova. A equipe do Falcão 01 se deslocou do Aeroporto de Aracaju e foi ao local indiciado. O resgate contou com o apoio de um surfista e de um mergulhador do GTA. A vítima foi conduzida pelo GTA para Aracaju e entregue a uma equipe do Samu, que fez a condução para o hospital. Nesta segunda-feira (23), o rapaz que foi resgatado agradeceu à equipe.

Veja também GTA resgata mulher que caiu em local de difícil acesso na Serra de Itabaiana

O tenente-coronel Leonardo dos Anjos explicou que a aeronave fez o monitoramento do local e identificou a região onde o rapaz foi visto em condição de afogamento. “A equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros nos acionou e decolamos para a região da Atalaia Nova e Barra dos Coqueiros. Quando nos aproximamos da região próxima às pedras, percebemos que a concentração seria em decorrência do chamamento. Começamos as buscas e verificamos a presença de duas pessoas na água. Um dos tripulantes saltou e em seguida fizemos o resgate”, detalhou.

O capitão Renilton Silva, do GTA, destacou que, após a identificação da ocorrência, o equipamento chamado de “puçá”, popularmente conhecido como cesta, foi jogado na água e foi feito o salto na água. “Após o procedimento interno, foi decidido que já estava pronto para saltar. Saltei e nadei rapidamente até a vítima. Pude perceber que estava muito debilitada. Temos uma maré que está sempre enchendo em apenas 15 minutos, o que prejudica consideravelmente a condição de uma vítima de afogamento”, salientou.

O rapaz resgatado é Hudson Kauan. Ele narrou que já estava perdendo as esperanças de sobreviver até que viu um surfista se aproximar e a chegada do GTA. “Desde o primeiro momento que comecei a me afogar pensei que ia morrer. Assim que fui resgatado, ficamos na prancha e depois que vi o helicóptero chegando foi que minha ficha foi caindo, que foi quando eu vi que tudo ficaria bem e deu tudo certo. Vim agradecer a cada um pessoalmente, falei com todos. Me acolheram super bem e foram super atenciosos. Sem a ajuda do GTA eu não estaria aqui hoje”, agradeceu.

O surfista Danilo Rodrigues foi a primeira pessoa a chegar até Hudson. Ele contou que saiu rapidamente até a água, nadou e conseguiu ver a região onde o rapaz estava se afogando, ajudando no resgate. “Foi uma atitude muito rápida. Sai correndo com a prancha na mão e corri para as pedras. Nadei para a direita e vi uma cabeça bem distante. Ele subiu de novo e eu joguei a prancha pra ele. Fui nadando com ele. Dei a metade da prancha para ele e comecei a remar. O helicóptero passou e comecei a acenar, pousou próximo e o mergulhador pulou”, relembrou.