No início da tarde de ontem (26), um adolescente de 14 anos de idade ( Denys Marcos dos Santos Alves), morreu após se afogar no Povoado Canaã, localizado no município de Salgado.

De acordo com as informações da Polícia Militar, Denys estaria com um primo em uma barragem artificial localizada no município, quando resolveu nadar e acabou se afogando. O açude tem cerca de seis metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) foi acionado para socorrer a vítima, mas o jovem foi encontrado sem vida no fundo da barragem. O corpo se encontra no Instituto Médico Legal (IML).

