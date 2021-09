O autor do roubo de um veículo do transporte escolar na manhã desta quarta-feira (15) já havia sido preso por três vezes entre 2016 e 2017. O investigado, identificado como José Lucas Silva dos Santos, surpreendeu a condutora do veículo, que estava estacionado, em Nossa Senhora do Socorro, entrou no veículo e o levou até a cidade de Capela, onde o carro foi recuperado e ele foi preso. A operação mobilizou a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o delegado Kassio Viana, a vítima estava parada dentro do veículo quando foi surpreendida pela ação do investigado. “A vítima estava em um veículo escolar quando foi surpreendida por um suspeito que, utilizando uma arma de fogo e de ameaça, subtraiu o veículo e seguiu na direção de Capela. Lá ele foi preso com o apoio do GTA e foi encontrada a arma de fogo utilizada no crime”, detalhou.

Após a localização do veículo e prisão do autor do roubo, o suspeito foi encaminhado para a delegacia local, de onde o caso foi encaminhado para a DRFV, em Aracaju. Ele foi encaminhado para a delegacia. De lá, foram feitos os levantamentos posteriores para trazer o caso completo à delegacia. O caso foi encaminhado para DRFV e efetuamos a prisão em flagrante pelo roubo”, ressaltou.

O autor do crime já havia sido preso por diversas vezes, conforme o apurado pela DRFV. Em 2016, ele foi detido, em Santo Amaro das Brotas, junto com outro suspeito armado, momentos antes de, possivelmente, praticar um roubo na localidade. No mesmo ano, foi preso novamente, desta vez em Itaporanga D’Ajuda, antes de cometer um homicídio em Capela. Em 2017, foi preso por roubo.

O delegado concluiu fazendo o alerta à população para que não se torne vítima do roubo de veículos. “A dica que damos é nunca ficar parado dentro do carro. Se tiver que esperar alguém, desligue o veículo, saia do carro e fique um pouco distante para não dar chance a esses autores que ficam esperando a primeira oportunidade para praticar esse tipo de crime”, orientou.